Un incendie s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi au dernier étage du cycle d'orientation des Grandes-Communes au Petit-Lancy. Tous les élèves et les enseignants avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée des pompiers. Le sinistre n'a pas fait de blessés.

Les pompiers du Service d'incendie et de secours de Genève sont intervenus jeudi après-midi pour un incendie dans le cycle d'orientation des Grandes-Communes au Petit-Lancy (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Une salle de classe a été détruite alors que tout le dernier étage a été enfumé, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève. L'alarme a été donnée peu avant 17h00 et le sinistre a été maîtrisé en environ une heure.