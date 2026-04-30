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Genève Incendie à Lancy : un homme arrêté pour tentative de meurtre

ATS

30.4.2026 - 16:23

Un homme âgé de 32 ans a été arrêté suite à l'incendie qui s'est déclaré mardi matin dans un immeuble situé au chemin du Fief-de-Chapitre à Lancy, annonce jeudi le Ministère public genevois. Une femme de 48 ans, qui avait été retrouvée inanimée dans un ascenseur, est toujours hospitalisée avec un pronostic vital fortement engagé.

Les pompiers sont intervenus mardi dans un immeuble de Lancy pour un incendie qui a ravagé deux cabines d'ascenseur (image d'illustration).
Les pompiers sont intervenus mardi dans un immeuble de Lancy pour un incendie qui a ravagé deux cabines d'ascenseur (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 16:23

30.04.2026, 16:26

L'individu a été interpellé peu après les faits, selon un communiqué du Ministère public. Entendu mercredi, il a admis être à l'origine de l'incendie. Le trentenaire, qui est présumé innocent, est prévenu de tentative de meurtre et d'incendie intentionnel. Il a été mis en détention provisoire.

Lancy. Une personne secourue dans un ascenseur en flammes

LancyUne personne secourue dans un ascenseur en flammes

A l'arrivée des pompiers sur place mardi matin, l’incendie était en plein développement. Des dommages importants ont été constatés dans les couloirs de l’immeuble et les deux cabines d'ascenseur ont été complètement détruites. La femme, qui a été grièvement blessée, était prise au piège dans une des cabines en flammes.

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