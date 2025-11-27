Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Yverdon Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt

ATS

27.11.2025 - 12:50

A la suite de l'incendie qui a éclaté mercredi soir chez Leclanché à Yverdon-les-Bains (VD), une des deux lignes d'assemblage des batteries est à l'arrêt. Le reste de la production n'a pas été touché. Le délai de remise en route de la ligne en question est, pour l'heure, inconnu.

Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché (archives).
Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché (archives).
Sapeurs-pompiers de Bienne

Keystone-SDA

27.11.2025, 12:50

27.11.2025, 13:10

Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché. Aucun collaborateur ou client n'ont été blessé et le bâtiment n'a pas été endommagé.

«Seule une des deux lignes d'assemblage des batteries a subi des dégâts. La préparation des racks de batterie n'a pas été affectée», a expliqué jeudi à l'agence AWP un porte-parole de l'entreprise vaudoise. Le montant des dégâts n'est pas connu pour le moment.

Une expertise est en cours pour déterminer le délai de remise en route de la ligne concernée, selon le porte-parole. L'incident n'empêche cependant pas Leclanché de livrer ses clients, notamment dans le domaine ferroviaire et la marine marchande.

Yverdon. Incendie sur une ligne de montage Leclanché

YverdonIncendie sur une ligne de montage Leclanché

Les plus lus

Deux médecins condamnées pour homicide par négligence
Interpellation de deux braconniers présumés dans le canton du Jura
Condamné à 9 ans de prison pour son comportement envers les femmes
Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt
Un condamné à mort devenu fou en prison meurt de causes naturelles