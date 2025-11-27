Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt

A la suite de l'incendie qui a éclaté mercredi soir chez Leclanché à Yverdon-les-Bains (VD), une des deux lignes d'assemblage des batteries est à l'arrêt. Le reste de la production n'a pas été touché. Le délai de remise en route de la ligne en question est, pour l'heure, inconnu.

Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché (archives). Sapeurs-pompiers de Bienne

Keystone-SDA ATS

Un incendie a éclaté mercredi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché. Aucun collaborateur ou client n'ont été blessé et le bâtiment n'a pas été endommagé.

«Seule une des deux lignes d'assemblage des batteries a subi des dégâts. La préparation des racks de batterie n'a pas été affectée», a expliqué jeudi à l'agence AWP un porte-parole de l'entreprise vaudoise. Le montant des dégâts n'est pas connu pour le moment.

Une expertise est en cours pour déterminer le délai de remise en route de la ligne concernée, selon le porte-parole. L'incident n'empêche cependant pas Leclanché de livrer ses clients, notamment dans le domaine ferroviaire et la marine marchande.