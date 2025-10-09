  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sinistre Incendie d'origine criminelle à la prison de La Chaux-de-Fonds

ATS

9.10.2025 - 12:26

Un incendie d'origine criminelle s’est déclaré mercredi à l’Etablissement de détention La Promenade de La Chaux-de-Fonds. Les détenus ont été déplacés dans un autre quartier carcéral. Six personnes, dont deux agents de détention ont été incommodés par la fumée, sans toutefois devoir être hospitalisées.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les agents de détention, appuyés ensuite par les sapeurs-pompiers, ont indiqué jeudi la police neuchâteloise et le Ministère public.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les agents de détention, appuyés ensuite par les sapeurs-pompiers, ont indiqué jeudi la police neuchâteloise et le Ministère public.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 12:26

Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les agents de détention, appuyés ensuite par les sapeurs-pompiers, ont indiqué jeudi la police neuchâteloise et le Ministère public. Dans un premier temps, les agents de détention ont procédé à l’évacuation des détenus vers les cours de promenade, opération rapidement appuyée par le dispositif policier.

Un dispositif sanitaire préventif a également été mis en place avec trois ambulances. La police a engagé 17 gendarmes afin d’assurer la sécurité à l’intérieur et aux abords de l’établissement. Aucune évasion ni tentative d’évasion n’a été constatée.

Une enquête pénale a été ouverte par la procureure de service afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, dont l’origine apparaît manifestement criminelle. Plusieurs individus ont d’ores et déjà été entendus par la police, a souligné le Ministère public.

Les plus lus

Comment Trump a conquis l'accord sur Gaza
Taux fixe ou Saron : qui gagne le match des hypothèques ?
Le directeur de la Foire du Valais démissionne
Le Conseil fédéral remet de l’ordre dans ses projets d’infrastructures
L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse
«Ce n'est pas une attaque contre la France, mais...»