  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sinistre Incendie d'un centre équestre à Hombrechtikon (ZH): dix blessés

ATS

25.4.2026 - 00:45

Dix personnes ont été blessées dans l'incendie d'un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Les animaux s'en sont eux tirés indemnes.
Dix personnes ont été blessées dans l'incendie d'un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Les animaux s'en sont eux tirés indemnes.
ATS

Deux personnes ont été grièvement blessées vendredi soir lors d'un incendie dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Huit autres personnes l'ont été plus légèrement, a indiqué la police cantonale de Zurich.

Keystone-SDA

25.04.2026, 00:45

Aucun animal n'a été blessé, a indiqué la police cantonale de Zurich dans un communiqué publié sur la plateforme X. Un homme de 73 ans et une femme de 84 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère.

Selon la police, l'alerte incendie a été donnée peu après 18h30. À l'arrivée des secours, toutes les personnes avaient déjà quitté le bâtiment par leurs propres moyens. Deux des personnes légèrement blessées ont dû être transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires. Six personnes ont été prises en charge sur place, a indiqué la police cantonale.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. La maison d'habitation et l'étable attenante ont néanmoins subi des dégâts matériels s'élevant à plus d'un million de francs. Les habitants concernés auraient été hébergés temporairement chez des proches et des connaissances. L'origine de l'incendie fait l'objet d'une enquête, dit la police cantonale.

Les plus lus

Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens
Trump lâche une bombe… et s’enferre dans ses contradictions
Tout est à refaire : Fribourg battu sur la plus petite marge