Pakistan Incendie d'un magasin: 55 morts, selon un nouveau bilan

ATS

22.1.2026 - 07:11

Au moins 55 personnes ont péri dans l'incendie samedi d'un centre commercial de Karachi, dans le sud du Pakistan, selon un nouveau bilan annoncé jeudi par les autorités locales. Les causes du sinistre demeurent non déterminées.

Les opérations de sauvetage se poursuivent au Gul Plaza après un incendie à Karachi, au Pakistan, le 21 janvier 2026.
Les opérations de sauvetage se poursuivent au Gul Plaza après un incendie à Karachi, au Pakistan, le 21 janvier 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 07:11

Le feu s'est déclaré samedi soir dans le Gul Plaza, l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de Karachi avec ses trois étages et 1200 magasins.

Plus de 50 familles ont fourni des échantillons d'ADN dans l'espoir d'identifier leurs proches disparus, a déclaré une responsable provinciale de la santé. «Nous remettrons les corps aux familles une fois que les échantillons d'ADN auront été comparés».

Les familles ont critiqué les autorités pour la lenteur des opérations de recherche, qui se poursuivaient jeudi dans les décombres calcinés du centre commercial.

Les incendies sont fréquents dans les marchés et les usines de Karachi, connus pour leurs infrastructures défaillantes, mais un désastre d'une telle ampleur est rare.

