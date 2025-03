Plus de 30 personnes, dont un ancien ministre, sont soupçonnées d'avoir eu une responsabilité dans l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord qui a fait 59 morts dimanche dernier, a annoncé vendredi le procureur général.

Seize des suspects sont en détention dans l'attente de leur procès à la suite de l'incendie de la discothèque, ci-contre. sda

Keystone-SDA ATS

Les personnes ayant péri dans ce sinistre, qui s'est déclaré pendant un concert de hip-hop à Kocani, une ville de l'est de ce pays des Balkans, étaient pour la plupart des jeunes. Il y a en outre eu près de 200 blessés dans ce qui a été l'un des incendies de discothèque les plus meurtriers d'Europe.

Au total, 34 personnes et trois entreprises sont soupçonnées d'actes criminels en liaison avec ce drame, a révélé le procureur général, Ljupco Kocevski, au cours d'une conférence de presse vendredi.

Parmi elles, on compte notamment sept policiers, un ancien ministre de l'Economie et des fonctionnaires de son ministère, trois anciens maires de Kocani, d'ex-chefs de l'Inspection nationale des marchés, le directeur et les employés de l'agence privée chargée de la sécurité du club, le propriétaire de l'établissement ainsi que les membres du groupe qui se produisait au moment de la tragédie, a-t-il précisé.

Des manquements et des actes illégaux commis, sur une période de 15 ans, à partir du moment où le projet de discothèque a vu le jour, ont finalement conduit à l'incendie, a poursuivi M. Kocevski.

Il s'est en particulier agi de violations des règles de prévention des incendies et d'un manque d'extincteurs et de sorties de secours.

16 suspects en détention

Environ 250 billets avaient été vendus, mais quelque 650 personnes se trouvaient à l'intérieur de la boîte de nuit lorsque les flammes l'ont envahie, a encore dit le procureur.

M. Kocevski a souligné que l'on n'était qu'au début d'une «enquête approfondie».

Selon le parquet, 16 suspects ont été placés en détention à ce jour, dans l'attente de leur procès.

Plus des deux tiers des personnes ayant perdu la vie dans la discothèque étaient âgées de 16 à 29 ans, a noté Aleksandar Stankov, de l'Institut de médecine légale. Les autopsies ont montré que la cause de tous les décès avait été une suffocation, a-t-il confié aux journalistes.

L'incendie, qui semble avoir été déclenché par l'utilisation de feux d'artifice au cours du spectacle, a provoqué une bousculade à l'intérieur de la salle.