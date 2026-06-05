L'incendie à la gare de Berthoud (BE) est sous contrôle, selon la police. (Image d'illustration) ATS

Un incendie s'est déclaré dans les combles du bâtiment de la gare de Berthoud (BE) dans la nuit de jeudi à vendredi. Personne n'a été blessé, a indiqué un porte-parole de la police cantonale bernoise à Keystone-ATS.

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L'incendie, relayé en ligne par 20 Minuten et Blick, est sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la police cantonale bernoise peu après 4 heures du matin. Les causes et le montant des dégâts matériels font actuellement l'objet d'une enquête.

L'incident n'a aucune incidence sur le trafic ferroviaire. «Tous les trains circulent normalement», a déclaré une porte-parole des CFF. Les voyageurs ne doivent donc pas s'attendre à des retards ou à des annulations à Berthoud ce vendredi.