Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans le centre de compostage de Pra Bardy à Sion. Il a provoqué un fort dégagement de fumée. Un important dispositif a été déployé pour lutter contre le sinistre et protéger la forêt toute proche.

19h, Pra Bardy entre Aproz-Sion, Centre de compostage (déchets verts brûlent). Pompiers Sion et aéroport, CSI Région Sierre, Cimo, Hérens, Lizerne, L'Adret, Police cantonale, PRVC, hélico Air-Glaciers sur place. Extinction en cours, protection de la forêt jouxtante. Feu contenu. pic.twitter.com/08BzZqYZF2 — Police Valais (@PoliceValais) July 31, 2025

Keystone-SDA ATS

La police cantonale a été alertée vers 19h00 de ce feu, qui touche des déchets verts, a indiqué à Keystone-ATS son porte-parole Stève Léger. Les médias régionaux ont publié des photos montrant le panache de fumée.

Les pompiers de Sion et de l'aéroport, la police cantonale et la police régionale des villes du centre sont appuyés par un hélicoptère d'Air Glaciers. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé, mais la population habitant à proximité a été invitée à fermer portes et fenêtres, selon l'application Alertswiss.