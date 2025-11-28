  1. Clients Privés
Lausanne Incendie dans un collège primaire, 500 élèves évacués

ATS

28.11.2025 - 16:50

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation

Les pompiers lausannois ont dû intervenir vendredi après-midi au collège d'Entre-Bois (photo d'illustration).
Les pompiers lausannois ont dû intervenir vendredi après-midi au collège d'Entre-Bois (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 16:50

28.11.2025, 16:57

L'intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n'a été signalée dans le secteur.

