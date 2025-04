Près de 500 personnes ont dû être évacuées en pleine nuit de leur hôtel dans la station de ski de La Plagne en Savoie, à la suite d'un incendie d'origine indéterminée qui a fait quatre blessés légers, ont indiqué mercredi les pompiers et la police.

C'est une nuit cauchemardesque qu'ont vécu les vacanciers de La Plagne. Une résidence de tourisme a pris feu vers 3 heures du matin, plus de 400 personnes ont été évacuées. pic.twitter.com/LnJmozCJJJ — franceinfo (@franceinfo) April 9, 2025

Keystone-SDA ATS

L'alerte a été donnée à 02h45 et un dispositif de plus de 100 sapeurs-pompiers a été déployé pour s'assurer qu'aucune personne ne demeure sur les lieux et éviter les risques de propagation.

«Le bilan, c'est 484 personnes évacuées en quinze minutes», a déclaré sur place à l'AFPTV Bruno Charlot, sous-préfet d'Albertville.

«Quatre blessés légers au final, notamment par des intoxications légères aux fumées», dont «trois sont déjà sortis de l'hôpital après les contrôles qui allaient bien», a-t-il encore précisé.

A 2000 mètres d'altitude

L'hôtel sinistré est un des bâtiments du village club MMV quatre étoiles, situé à 2000 mètres d'altitude près du domaine skiable de la station savoyarde.

«Le sinistre, très fumigène, a conduit à l'évacuation de l'ensemble des résidents et du personnel et à la mise en place du plan communal de sauvegarde», a indiqué la municipalité de La Plagne.

«Les gens se dépêchaient, mais ils ne paniquaient pas, et nous sommes sortis de l'hôtel en cinq minutes», témoigne auprès de l'AFP Paul Tucker, un touriste anglais de 76 ans évacué de l'hôtel.

«Les habitants de la station nous ont tout de suite amené des vêtements, des écharpes, des couvertures, des chaussures, des doudounes, parce qu'on était tous en pyjama, pieds nus», raconte Sophie Cavallier, 49 ans, une mère de famille habitant à Nice.

Egalement évacuée, Capucine Courau, 45 ans, explique que son mari «a entendu une sorte d'explosion vers 02h30, une explosion, en tout cas un gros son sourd» dans l'hôtel, témoigne cette Luxembourgeoise.

Une salle omnisports a été mise à disposition pour accueillir les vacanciers et membres du personnel évacués, a précisé la commune dans un communiqué.

«On a mis en place un système d'hébergement dans les différentes résidences de la station de la Plagne, voire dans d'autres stations», a expliqué à l'AFPTV le maire Jean-Luch Boch, assurant que «tout le monde sera relogé» mercredi dans l'après-midi.

Origine du feu inconnue

En milieu de matinée, l'incendie, qui a touché trois quarts du bâtiment, a été maîtrisé mais pas éteint, selon les gendarmes. Des fumées s'échappant de l'hôtel étaient encore visibles en début d'après-midi et les pompiers travaillaient toujours sur le site, a constaté l'AFP.

Le feu a démarré sur la façade de l'imposant bâtiment et s'est propagé sur la toiture, ont expliqué les gendarmes et les pompiers.

En plus d'une centaine de sapeurs-pompiers, quarante engins de secours et trois «moyens élévateurs aériens» ont été mobilisés afin de maîtriser le sinistre et limiter sa propagation sur le bâtiment annexe.

L'origine du feu demeure pour l'instant inconnue et une enquête est en cours pour la déterminer, a déclaré le capitaine Cosney Bertrand, de la compagnie de gendarmerie d'Albertville.