Incendie dans un parking public de la Place Pury à Neuchâtel

Un incendie s'est déclaré jeudi dans un parking souterrain de la place Pury à Neuchâtel, a annoncé jeudi après-midi Alertswiss. Le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre.

Un incendie s'est produit dans un parking souterrain du centre-ville de Neuchâtel (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«L’incendie provoque une forte odeur très désagréable et dégagement de fumée», a précisé Alertswiss qui recommande à la population de faire un large détour et d'éviter la région touchée.

Il est aussi recommandé de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation.

Selon Arcinfo, des voitures auraient pris feu. Une dizaine de véhicules des sapeurs-pompiers et de la police seraient sur place.