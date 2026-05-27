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Nouvelle attaque antisémite? Londres : un incendie ravage «le plus grand supermarché casher en Europe»

ATS

27.5.2026 - 10:25

Un incendie a éclaté mercredi dans un supermarché casher du quartier londonien de Golders Green, ont rapporté plusieurs médias britanniques. Ce quartier a été visé récemment par des attaques contre la communauté juive.

Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues.
Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues.
AFP

Keystone-SDA

27.05.2026, 10:25

Les pompiers ont confirmé qu'un incendie s'était déclaré «dans un bâtiment de trois étages, comprenant un magasin au rez-de-chaussée et des appartements aux étages supérieurs», mais sans préciser la nature du commerce visé.

Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues, ont-ils ajouté, précisant qu'une centaine de pompiers étaient mobilisés. Un journaliste de l'AFP sur place pouvait voir un panache de fumée noire s'élever du lieu de l'incendie, mais ne pouvait pas s'approcher, la rue étant bloquée par la police.

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Selon plusieurs médias, il s'agit d'un supermarché, le «Kosher Kingdom». Sur son site internet, il se présente comme «le plus grand supermarché casher en Europe», avec une surface de quelque 7000 m2 et plus de 9500 clients par semaine.

Fin avril, une attaque au couteau dans ce quartier, où vit une importante communauté juive, a fait deux blessés. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste. Un homme de 45 ans a été arrêté sur les lieux. Le quartier a également été le théâtre de plusieurs incendies et tentatives d'incendie visant cette communauté.

Selon le SITE Intelligence Group, un groupe peu connu lié à l'Iran, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), a revendiqué la responsabilité de la quasi-totalité de ces incidents.

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