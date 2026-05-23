Un incendie s'est déclaré samedi sur la Bletschenalp, près de Mürren, sur une superficie d'environ 50 mètres carrés. Un hélicoptère d'Air-Glaciers a dû transporter de l'eau depuis un ruisseau voisin pour éteindre les flammes.

L'incendie a été signalé vers 12h30 (Photo d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'incendie a été signalé vers 12h30, a indiqué une porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. Elle confirmait une information du Blick en ligne. Les opérations d'extinction ont duré trois heures.

Selon la porte-parole, personne, ni animal ou bâtiment n’a été touché. D’après les premiers éléments, la cause de l’incendie est le brûlage de broussaille et de branches devenu incontrôlable en raison du vent qui s'est levé. Les flammes se sont alors propagées à l’herbe sèche et aux arbustes.