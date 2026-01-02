Le résumé des faits connus à ce vendredi

L'incendie qui a fait quarante morts et 119 blessés la nuit du Nouvel An dans un bar de la station de Crans-Montana (VS), soulève de nombreuses interrogations. L'enquête et l'identification des victimes va encore prendre du temps. Voici les principaux faits connus à ce vendredi soir:

L'accident

Un grave incendie s'est déclaré dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit de Nouvel An vers 01h30. Selon son site internet, l'établissement pouvait accueillir 300 personnes.

Les victimes

Quarante personnes ont perdu la vie dans l'incendie, selon les autorités. Cent dix-neuf ont été blessées, dont 71 Suisses, 14 Français, 11 Italiens, quatre Serbes, un Bosnien, un Belge, un Belge, un Luxembourgeois et un Portugais. Six personnes n'ont pas encore été identifiées.

De nombreuses personnes ont été gravement brûlées et luttent pour leur vie à l'hôpital. Cinquante-cinq blessés graves ont été acheminés vers l'hôpital du Valais durant la nuit du drame. Onze blessés s'y trouvaient encore vendredi. Des dizaines d'autres patients se trouvent ailleurs en Suisse, notamment dans les deux centres pour grands brûlés de Zurich et Lausanne. Des patients ont également été transférés vers l'Italie, la Belgique et la France.

Les causes

Tout indique que le feu a été provoqué par des bougies ou des feux de Bengale fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond. «De là il s'est produit un embrasement très rapide et général», a indiqué la procureure général du Valais Béatrice Pilloud devant la presse à Sion. «C'est une hypothèse qui est privilégiée et qui tend à se confirmer», a-t-elle dit.

L'enquête doit également porter sur la pose au plafond de la mousse acoustique qui a pris feu. Elle déterminera si ce matériau était conforme aux normes et s'il est à l'origine de la catastrophe.

Plusieurs personnes, dont les deux gérants français du bar, ont été auditionnées. Des personnes pourraient, selon les résultats de l'enquête, se voir poursuivie pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.

Soutien international

Plusieurs pays ont proposé leur soutien. Plusieurs patients ont été transférés en Italie, en France et en Belgique. La Pologne a également proposé son aide.

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu sur place vendredi à la mi-journée pour rendre hommage aux victimes. Plusieurs d'entre elles sont italiennes.

Réactions

Les drapeaux du Palais fédéral ont été mis en berne vendredi pour une période de cinq jours. Le président de la Confédération Guy Parmelin a également donné l'ordre de faire de même sur les bâtiments des ambassades suisses dans le monde.

Plusieurs cantons, comme Vaud, Fribourg et Soleure, ont pris la même décision, tout comme le Conseil de l'Europe à Strasbourg.

A Crans-Montana, plusieurs centaines de personnes ont participé à une messe commémorative jeudi ainsi qu'à un hommage organisé à proximité du bar «Le Constellation». Vendredi également, de nombreux passants ont rendu hommage aux victimes.

Une cérémonie en l'honneur des victimes est prévue vendredi 9 janvier à Crans-Montana. De nombreux pays ont exprimé leur soutien après l'annonce du drame.