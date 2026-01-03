Le résumé des faits connus ce samedi

L'incendie qui a fait quarante morts et 119 blessés la nuit du Nouvel An dans un bar de la station de Crans-Montana (VS), soulève de nombreuses interrogations. Les premiers corps des victimes ont été identifiés et une instruction pénale a été ouverte contre les gérants du bar «Le Constellation». Voici les principaux faits connus ce samedi:

Un grave incendie s'est déclaré dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit de Nouvel An vers 01h30 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident

Un grave incendie s'est déclaré dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit de Nouvel An vers 01h30. Selon son site internet, l'établissement pouvait accueillir 300 personnes.

Les victimes

Quarante personnes ont perdu la vie dans l'incendie, selon les autorités. Les corps de quatre victimes, toutes suisses, ont été identifiés et remis à leurs familles, a annoncé la police valaisanne samedi.

Le drame a fait en outre cent dix-neuf blessées, dont 71 Suisses, 14 Français, 11 Italiens, quatre Serbes, un Bosnien, un Belge, un Luxembourgeois et un Portugais. De nombreuses personnes ont été gravement brûlées et luttent pour leur vie à l'hôpital.

Cinquante-cinq blessés graves ont été acheminés vers l'hôpital du Valais durant la nuit du drame. Onze blessés s'y trouvaient encore vendredi. Des dizaines d'autres patients se trouvent ailleurs en Suisse, notamment dans les deux centres pour grands brûlés de Zurich et Lausanne. Des patients ont également été transférés vers l'Italie, la Belgique et la France.

Les causes

Tout indique que le feu a été provoqué par des bougies ou des feux de Bengale fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond. «De là il s'est produit un embrasement très rapide et généralisé», a indiqué la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud vendredi devant la presse à Sion. «C'est une hypothèse qui est privilégiée et qui tend à se confirmer», a-t-elle dit.

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar «Le Constellation» après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple français est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. La présomption d'innocence s'applique, ont indiqué samedi la police cantonale et la Ministère public valaisan.

Des photos et des vidéos prises avant l'incendie ont circulé en ligne. Elles montrent un embrasement rapide du plafond du sous-sol du bar, recouvert d'une mousse acoustique. L'enquête doit notamment déterminer si cet isolant est conforme et s'il est à l'origine de l'incendie.

Soutien international

Plusieurs pays ont proposé leur soutien. Plusieurs patients ont été transférés en Italie, en France et en Belgique. La Pologne et la Roumanie ont également proposé leur aide.

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu sur place vendredi à la mi-journée pour rendre hommage aux victimes. Plusieurs d'entre elles sont italiennes.

Réactions

Les drapeaux du Palais fédéral ont été mis en berne vendredi pour une période de cinq jours. Le président de la Confédération Guy Parmelin a également donné l'ordre de faire de même sur les bâtiments des ambassades suisses dans le monde.

Plusieurs cantons, comme Vaud, Fribourg et Soleure, ont pris la même décision, tout comme le Conseil de l'Europe à Strasbourg.

A Crans-Montana, plusieurs centaines de personnes ont participé à une messe commémorative jeudi ainsi qu'à un hommage organisé à proximité du bar «Le Constellation». De nombreux passants ont aussi rendu hommage aux victimes ces derniers jours.

Le ministre de justice et police Beat Jans s'est lui aussi rendu à Crans-Montana (VS). Samedi après-midi, deux jours après le drame, le conseiller fédéral, visiblement très ému, s'est d'abord rendu à Sion pour rencontrer les autorités cantonales. Il s'est rendu ensuite directement sur les lieux du drame où il a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli avant de prendre la parole.

Un recueillement est également prévu samedi soir au Temple de Lutry, commune de l'Est lausannois d'où viennent plusieurs victimes de l'incendie de Crans-Montana. Une cérémonie en l'honneur des victimes est prévue vendredi prochain à Crans-Montana. De nombreux pays ont exprimé leur soutien après l'annonce du drame.