Le résumé des faits connus ce dimanche

L'incendie qui a fait quarante morts et 119 blessés la nuit du Nouvel An dans un bar de la station de Crans-Montana (VS), soulève de nombreuses interrogations. Les premiers corps des victimes ont été identifiés et une instruction pénale a été ouverte contre les gérants du bar «Le Constellation». Voici les principaux faits connus ce dimanche 4 janvier:

Des personnes en deuil se tiennent devant « Le Constellation » le samedi 3 janvier 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident

Un grave incendie s'est déclaré dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit du Nouvel An vers 01h30. Selon son site internet, l'établissement pouvait accueillir 300 personnes.

Les victimes

Quarante personnes ont perdu la vie dans l'incendie, selon les autorités. Les corps de 24 victimes ont été identifiés à ce jour. Dix-huit sont suisses et six autres de nationalité étrangère.

Il s'agit principalement d'adolescents et de jeunes adultes, la plus jeune victime étant âgée de 14 ans. Un Français de 39 ans compte également parmi les victimes.

Le drame a fait en outre 119 blessés, dont 71 Suisses, 14 Français, 11 Italiens, quatre Serbes, un Bosnien, un Belge, un Luxembourgeois et un Portugais. De nombreuses personnes ont été gravement brûlées et luttent pour leur vie à l'hôpital.

Cinquante-cinq blessés graves ont été acheminés vers l'hôpital du Valais durant la nuit du drame. Onze blessés s'y trouvaient encore vendredi. Des dizaines d'autres patients sont hospitalisés ailleurs en Suisse, notamment dans les deux centres pour grands brûlés de Zurich et Lausanne. Des patients ont également été transférés vers l'Italie, la Belgique et la France.

Les causes

Tout indique que le feu a été provoqué par des bougies incandescentes ou des feux de Bengale fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond. «De là il s'est produit un embrasement très rapide et généralisé», avait indiqué la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud vendredi.

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar «Le Constellation» après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple français est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence. La présomption d'innocence s'applique, ont indiqué samedi la police cantonale et le Ministère public valaisan dans un communiqué, qui ne mentionne pas de détention provisoire.

Des photos et des vidéos prises avant l'incendie ont circulé en ligne. Elles montrent un embrasement rapide du plafond du sous-sol du bar, recouvert d'une mousse acoustique. L'enquête doit notamment déterminer si cet isolant est conforme et s'il est à l'origine de l'incendie.

Les autorités communales de Crans-Montana ont remis le dossier concernant les contrôles effectués dans le bar au Ministère public. Il est en cours d'analyse.

La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, selon la commune. Celle-ci se porte par ailleurs partie civile dans la procédure pénale. Un des deux gérants poursuivis a indiqué dans la presse que l'établissement a été contrôlé «trois fois en dix ans» et que «tout s'est fait dans les normes».

Soutien international

Plusieurs pays ont proposé leur soutien. Plusieurs patients ont été transférés en Italie, en France et en Belgique. La Pologne et la Roumanie ont également proposé leur aide.

Une cinquantaine de patients doivent être transférés à l'étranger d'ici dimanche. Des équipes médicales italiennes et françaises se trouvent également en Suisse pour soutenir les équipes.

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu sur place vendredi pour rendre hommage aux victimes. Plusieurs d'entre elles sont italiennes.

Réactions

Les commémorations se sont multipliées ces derniers jours à Crans-Montana et ailleurs en Suisse. Plus d'un millier de personnes ont participé dimanche à une marche silencieuse en direction des lieux du drame après une messe ayant réuni plusieurs centaines de personnes.

Une première messe avait déjà été organisée jeudi au lendemain du drame. Samedi soir, près de 1500 personnes se sont rassemblées au Temple de Lutry, commune de l'Est lausannois d'où viennent plusieurs victimes de l'incendie.

Une journée de deuil national est en outre prévue vendredi prochain. Les cloches des églises sonneront à 14h00, au moment où une cérémonie funèbre débutera à Crans-Montana, a annoncé le président de la Confédération Guy Parmelin.

Le conseiller fédéral s'était rendu sur les lieux jeudi au lendemain des faits. Il a donné l'ordre de mettre en berne les drapeaux du Palais fédéral et des ambassades suisses dans le monde vendredi pour une période de cinq jours. Le ministre de justice et police Beat Jans s'est aussi rendu à Crans-Montana samedi.