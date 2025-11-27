  1. Clients Privés
Désastre Incendie de Hong Kong: 55 morts selon un nouveau bilan (pompiers)

ATS

27.11.2025 - 08:36

L'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong mercredi et jeudi a fait 55 morts, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les pompiers. Un précédent bilan s'établissait à au moins 44 morts.

Keystone-SDA

27.11.2025, 08:36

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

27.11.2025

