L'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong mercredi et jeudi a fait 55 morts, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les pompiers. Un précédent bilan s'établissait à au moins 44 morts.

Keystone-SDA ATS

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.