L'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong mercredi et jeudi a fait 55 morts, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les pompiers. Un précédent bilan s'établissait à au moins 44 morts.

Feu à Hong Kong epa12551666 De la fumée s'échappe d'un appartement en feu dans le quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. L'incendie, qui a débuté le 26 novembre, a fait au moins 44 morts et 279 disparus. EPA/LEUNG MAN HEI Photo: KEYSTONE Des secouristes chargent une personne blessée dans une ambulance lors d'un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. Photo: KEYSTONE Les personnes touchées par l'incendie d'un immeuble dans le district de Tai Po se reposent dans un refuge d'urgence, à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. Photo: KEYSTONE Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025. Photo: KEYSTONE De la fumée s'élève après qu'un incendie s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) Photo: KEYSTONE epa12550223 Camions de pompiers sur les lieux d'un incendie dans un immeuble à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Selon le gouvernement de Hong Kong, cet incendie de niveau 5, qui s'est déclaré le 26 novembre, a fait au moins 13 morts et trois blessés dans un état critique. EPA/LEUNG MAN HEI Photo: KEYSTONE KEYPIX - epa12549750 Un appartement en feu à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Photo: KEYSTONE Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

Les incendies ont longtemps été un fléau commun à Hong Kong, particulièrement dans les quartiers pauvres. Mais le renforcement des mesures de sécurité ces dernières décennies ont permis de les rendre plus rares.