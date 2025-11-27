  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Feu «sous contrôle» Terrible incendie de Hong Kong: le bilan s'alourdit 

ATS

27.11.2025 - 08:17

L'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong mercredi et jeudi a fait 55 morts, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les pompiers. Un précédent bilan s'établissait à au moins 44 morts.

Feu à Hong Kong
Feu à Hong Kong. epa12551666 De la fumée s'échappe d'un appartement en feu dans le quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. L'incendie, qui a débuté le 26 novembre, a fait au moins 44 morts et 279 disparus. EPA/LEUNG MAN HEI

epa12551666 De la fumée s'échappe d'un appartement en feu dans le quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. L'incendie, qui a débuté le 26 novembre, a fait au moins 44 morts et 279 disparus. EPA/LEUNG MAN HEI

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Des secouristes chargent une personne blessée dans une ambulance lors d'un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Des secouristes chargent une personne blessée dans une ambulance lors d'un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Les personnes touchées par l'incendie d'un immeuble dans le district de Tai Po se reposent dans un refuge d'urgence, à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Les personnes touchées par l'incendie d'un immeuble dans le district de Tai Po se reposent dans un refuge d'urgence, à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025.

Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. De la fumée s'élève après qu'un incendie s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

De la fumée s'élève après qu'un incendie s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. epa12550223 Camions de pompiers sur les lieux d'un incendie dans un immeuble à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Selon le gouvernement de Hong Kong, cet incendie de niveau 5, qui s'est déclaré le 26 novembre, a fait au moins 13 morts et trois blessés dans un état critique. EPA/LEUNG MAN HEI

epa12550223 Camions de pompiers sur les lieux d'un incendie dans un immeuble à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Selon le gouvernement de Hong Kong, cet incendie de niveau 5, qui s'est déclaré le 26 novembre, a fait au moins 13 morts et trois blessés dans un état critique. EPA/LEUNG MAN HEI

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. KEYPIX - epa12549750 Un appartement en feu à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. 

KEYPIX - epa12549750 Un appartement en feu à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. 

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong
Feu à Hong Kong. epa12551666 De la fumée s'échappe d'un appartement en feu dans le quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. L'incendie, qui a débuté le 26 novembre, a fait au moins 44 morts et 279 disparus. EPA/LEUNG MAN HEI

epa12551666 De la fumée s'échappe d'un appartement en feu dans le quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025. L'incendie, qui a débuté le 26 novembre, a fait au moins 44 morts et 279 disparus. EPA/LEUNG MAN HEI

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Des secouristes chargent une personne blessée dans une ambulance lors d'un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Des secouristes chargent une personne blessée dans une ambulance lors d'un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Tai Po à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Les personnes touchées par l'incendie d'un immeuble dans le district de Tai Po se reposent dans un refuge d'urgence, à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Les personnes touchées par l'incendie d'un immeuble dans le district de Tai Po se reposent dans un refuge d'urgence, à Hong Kong, en Chine, le 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025.

Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025.

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. De la fumée s'élève après qu'un incendie s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

De la fumée s'élève après qu'un incendie s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. epa12550223 Camions de pompiers sur les lieux d'un incendie dans un immeuble à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Selon le gouvernement de Hong Kong, cet incendie de niveau 5, qui s'est déclaré le 26 novembre, a fait au moins 13 morts et trois blessés dans un état critique. EPA/LEUNG MAN HEI

epa12550223 Camions de pompiers sur les lieux d'un incendie dans un immeuble à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. Selon le gouvernement de Hong Kong, cet incendie de niveau 5, qui s'est déclaré le 26 novembre, a fait au moins 13 morts et trois blessés dans un état critique. EPA/LEUNG MAN HEI

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. KEYPIX - epa12549750 Un appartement en feu à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. 

KEYPIX - epa12549750 Un appartement en feu à Tai Po, Hong Kong, Chine, le 26 novembre 2025. 

Photo: KEYSTONE

Feu à Hong Kong. Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 08:17

27.11.2025, 08:44

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

Les incendies ont longtemps été un fléau commun à Hong Kong, particulièrement dans les quartiers pauvres. Mais le renforcement des mesures de sécurité ces dernières décennies ont permis de les rendre plus rares.

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

27.11.2025

Les plus lus

De faux guérisseurs se font pincer dans le canton de Fribourg
Sur la sellette? - Les 3 pierres d'achoppement pour Kash Patel
Plan de Trump pour l'Ukraine: un gros désordre qui fait polémique
Un couple suisse attaqué par un requin – La jeune femme meurt
Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !
Maintenir leur niveau de vie à la retraite? Les Suisses n'y croient pas