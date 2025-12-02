Le dirigeant de Hong Kong a annoncé mardi la création d'un «comité indépendant» chargé d'enquêter sur les causes de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine dernière, faisant au moins 151 morts.

Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes près du lieu où s'est déclaré un incendie meurtrier mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le lundi 1er décembre 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je vais mettre en place un comité indépendant, chargé de mener une enquête approfondie et exhaustive afin de réformer le système de construction, et d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir», a déclaré le chef de l'exécutif, John Lee, lors d'une conférence de presse, ajoutant que le comité serait présidé par un juge.

Hong Kong, territoire chinois à statut spécial, dispose d'un mécanisme juridique permettant de mettre en place des «commissions d'enquête», généralement dirigées par des juges pour traiter de dossiers complexes, une pratique héritée de l'époque coloniale britannique.

Mardi, John Lee a utilisé un terme différent, celui de «comité indépendant».

Le dirigeant a déclaré à l'AFP que les autorités avaient identifié plusieurs défaillances et que des réformes seraient nécessaires en matière de sécurité, de supervision, de construction et de normes d'entretien.

L'organisme anti-corruption de Hong Kong et la police, qui mènent une enquête conjointe sur cet incendie, le pire qu'ait connu le territoire depuis 1948, ont arrêté un total de 14 personnes, dont 13 soupçonnées d'homicide involontaire.

«Les coupables ont tenté de mélanger des filets non conformes avec des filets conformes afin de tromper les organismes d'inspection et les forces de l'ordre», a affirmé John Lee, qualifiant les suspects de «diaboliques».

Les médias locaux ont par ailleurs rapporté samedi soir qu'un étudiant de 24 ans, Miles Kwan, à l'origine avec d'autres d'une pétition réclamant des comptes après l'incendie, avait été arrêté. La pétition en ligne, qui avait recueilli plus de 10'000 signatures en moins d'une journée, a été supprimée.

«Commentaires inexacts»

Un journaliste de l'AFP a vu lundi Miles Kwan quitter le commissariat du district de Cheung Sha Wan en taxi, sans pouvoir recueillir de commentaire de sa part sur sa situation.

Deux autres personnes, dont l'ancien conseiller de district Kenneth Cheung, ont également été arrêtées par la police, selon les médias locaux. Kenneth Cheung a posté sur Facebook lundi qu'il était «rentré chez lui, sous caution».

Questionné sur Miles Kwan et d'autres éventuelles arrestations, le chef de la sécurité Chris Tang a dit devant la presse avoir observé ces derniers jours «des commentaires inexacts» publiés en ligne.

«Certaines personnes aux motivations inavouées (cherchent) à mettre en danger la sécurité de Hong Kong et la sécurité nationale» de la Chine, a-t-il notamment déclaré.

«Par conséquent, nous devons prendre les mesures appropriées, y compris des mesures de police», a-t-il ajouté sans plus de précision.

Hong Kong, rétrocédé à la Chine par le Royaume-Uni en 1997, a vu le contrôle de Pékin se resserrer avec une loi de sécurité nationale stricte promulguée en 2020 en réaction aux manifestations pro-démocratie.

Une loi a porté l'année dernière à sept ans la peine encourue pour sédition. Depuis début de novembre, Hong Kong a arrêté 348 personnes pour divers crimes liés à la sécurité nationale et en a condamné 172.

La police a indiqué lundi qu'elle avait terminé les recherches dans cinq des sept tours touchées. «Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que (le bilan) ne s'alourdisse», a déclaré la représentante de la police Tsang Shuk-yin lors d'une autre conférence de presse.

Certaines familles se sont rendues à Wang Fuk Court lundi pour commencer les rites funéraires traditionnels, qui doivent se poursuivre mardi. Lundi soir, plus de 1900 ménages s'étaient inscrits pour recevoir une subvention d'urgence de 10'000 dollars de Hong Kong (1031 francs), tandis qu'environ 2400 personnes avaient eu recours à l'hébergement d'urgence.