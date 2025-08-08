Le maire de la commune alsacienne de Wintzenheim et son adjoint à l'urbanisme ont été placés sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur l'incendie d'un gîte où 11 vacanciers avaient péri en 2023, a indiqué jeudi le parquet de Paris chargé de l'enquête.

Le 9 août 2023, un violent incendie avait ravagé le gîte, où était organisé un séjour pour des adultes handicapés. Dix personnes en situation de handicap et un accompagnateur avaient perdu la vie (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le statut de témoin assisté concerne une personne mise en cause dans une information judiciaire, mais il ne fait pas encourir de poursuites judiciaires, contrairement à la mise en examen, qui intervient lorsque des indices graves ou concordants incriminent un suspect. Sollicité par l'AFP, le maire de cette commune voisine de Colmar, Serge Nicole, n'avait pas répondu jeudi soir.

Le 9 août 2023, un violent incendie avait ravagé le gîte, où était organisé un séjour pour des adultes handicapés. Selon la mairie, le bâtiment, une ancienne grange rénovée, n'était ni déclaré, ni conforme aux normes.

Vingt-huit personnes se trouvaient sur place lorsque le feu s'est déclenché à l'aube. Celles qui logeaient au rez-de-chaussée ont pu s'échapper mais la plupart des pensionnaires hébergés à l'étage sont morts.

Le bilan de onze morts (dix personnes en situation de handicap et un accompagnateur) était le plus lourd enregistré en France dans un incendie depuis celui d'un bar à Rouen en 2016.

La gérante du gîte a été mise en examen en octobre 2023 pour homicide et blessures involontaires, «notamment en exploitant un établissement recevant du public sans autorisation, en ne déclarant pas la destination du bâtiment ni la capacité d'accueil du public lors du dépôt des permis de construire ou déclarations de travaux auprès de la mairie, en se soustrayant de manière délibérée à la réglementation relative à ce type d'établissement», a relevé le parquet de Paris. L'information judiciaire se poursuit.