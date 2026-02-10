Neuf blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le 1er janvier dernier, sont actuellement soignés au sein de l'une des cliniques de la Suva. Il s'agit tous de patients domiciliés en Suisse et victimes de brûlures.

Huit patients se trouvent hospitalisés au sein de la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion. Une personne séjourne actuellement dans une seconde structure, située à Bellikon (AG). KEYSTONE

«Les cliniques Suva traitent, en temps normal, entre 30 et 40 patients brûlés par année», précise l'entreprise, interrogée par Keystone-ATS.» Au cours des prochaines semaines, il est prévu d'accueillir progressivement d'autres personnes concernées provenant d'hôpitaux de soins aigus suisses et européens.»

En mission à l'étranger

Afin de garantir une prise en charge optimale, la Suva a envoyé, ces deux dernières semaines, des équipes d'experts auprès de leurs homologues spécialisés dans le traitement des brûlures aiguës, et ce dans plusieurs pays européens partenaires.

L'objectif de ces missions, organisées par l'Office fédéral de la protection de la population, était de favoriser les échanges professionnels et de coordonner les capacités et les processus de traitement. «Elles ont notamment permis de clarifier les transitions entre les soins aigus et la réadaptation stationnaire spécialisée des patients brûlés», souligne la Suva.

Important suivi psychologique

«Après les soins intensifs, l'admission en réadaptation stationnaire des patients grands brûlés n'est généralement possible qu'au bout de deux à trois mois, au plus tôt», rappelle la Suva. «Outre les tâches médicales, thérapeutiques et infirmières complexes, l'accompagnement psychosocial représente un défi majeur. Pour de nombreuses personnes concernées, un suivi par des psychothérapeutes et des travailleurs sociaux est nécessaire afin de soutenir le processus de réadaptation de manière globale.»