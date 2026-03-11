Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée

La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres (FR), a indiqué mercredi le chef de la communication de la police cantonale Martial Pugin. Les questions sur l'auteur de cet acte restent toutefois ouvertes.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées suite à l’incendie du bus. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La piste d'un acte volontaire est privilégiée et les investigations et vérifications se poursuivent, a déclaré Martial Pugin à la RTS. En revanche, «pour l'heure, aucun élément ne met en évidence» un acte terroriste, a-t-il ajouté.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. La troisième «a pu regagner son domicile dans la nuit». Deux autres personnes ont été examinées sur place et leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation, a-t-il encore détaillé.