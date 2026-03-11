Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame à Chiètres Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée

ATS

11.3.2026 - 08:37

La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres (FR), a indiqué mercredi le chef de la communication de la police cantonale Martial Pugin. Les questions sur l'auteur de cet acte restent toutefois ouvertes.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées suite à l’incendie du bus.
Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées suite à l’incendie du bus.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 08:37

11.03.2026, 08:42

La piste d'un acte volontaire est privilégiée et les investigations et vérifications se poursuivent, a déclaré Martial Pugin à la RTS. En revanche, «pour l'heure, aucun élément ne met en évidence» un acte terroriste, a-t-il ajouté.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. La troisième «a pu regagner son domicile dans la nuit». Deux autres personnes ont été examinées sur place et leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation, a-t-il encore détaillé.

Tragédie à Chiètres. Car postal en feu : l'identification des victimes prendra du temps

Tragédie à ChiètresCar postal en feu : l'identification des victimes prendra du temps

Les plus lus

Crans-Montana : un rapport de la police valaisanne démontre la puissance de l’embrasement
La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Le nouveau guide suprême est «sain et sauf» malgré ses blessures
Incendie d’un car postal : la piste d'un acte terroriste écartée