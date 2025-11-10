  1. Clients Privés
Incendie à Glacier 3000 La restauratrice risque une condamnation avec sursis

ATS

10.11.2025 - 13:32

Le Ministère public a requis 30 jours-amendes à 50 francs avec sursis pendant deux ans contre la restauratrice prévenue d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) en 2022. La défense a plaidé l'acquittement.

Les flammes s'étaient acharnées sur les installations de Glacier 3000 pendant près de 23 heures avant de pouvoir être maîtrisées (archives).
Les flammes s'étaient acharnées sur les installations de Glacier 3000 pendant près de 23 heures avant de pouvoir être maîtrisées (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 13:32

10.11.2025, 13:35

«Les fait sont limpides. Des réchauds à fondue qui ne devaient pas être empilés, l'ont été. La prévenue aurait dû empêcher cela», a déclaré le Ministère public lors de son réquisitoire lundi devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey.

Selon le rapport d'expertise, c'est en effet l'empilage d'un réchaud avec un réservoir plastique sur un autre réchaud non-éteint qui est à l'origine du sinistre. Convoqués, les experts ont toutefois reconnu qu'il n'était pas possible d'exclure un accident d'origine électrique.

«Peu de probabilité ne veut pas dire pas de probabilité», a souligné l'avocat de la défense, Me Nicolas Gillard. Il a plaidé l'acquittement, estimant que sa cliente n'avait pas violé son devoir de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi du réchaud.

