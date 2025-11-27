Les autorités de Hong Kong ont déclaré jeudi que le bilan des victimes est monté à 65 morts à la suite d'un incendie qui a ravagé un complexe d'appartements dans la ville.

Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A 08h00 locales (13h00 suisses), «l'incendie avait pris 65 vies et blessé 70 personnes», a déclaré un porte-parole du gouvernement du territoire à l'AFP, en citant des chiffres des services d'incendie. Le porte-parole a ajouté que dix pompiers avaient été blessés.