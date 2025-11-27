  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Complexe d'appartement ravagé Incendie à Hong Kong: le bilan monte à 65 morts

ATS

27.11.2025 - 14:18

Les autorités de Hong Kong ont déclaré jeudi que le bilan des victimes est monté à 65 morts à la suite d'un incendie qui a ravagé un complexe d'appartements dans la ville.

Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025 (archives).
Des policiers montent la garde sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires de Hong Kong, le jeudi 27 novembre 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 14:18

27.11.2025, 15:18

A 08h00 locales (13h00 suisses), «l'incendie avait pris 65 vies et blessé 70 personnes», a déclaré un porte-parole du gouvernement du territoire à l'AFP, en citant des chiffres des services d'incendie. Le porte-parole a ajouté que dix pompiers avaient été blessés.

Incendie à Hong Kong. «C'est déchirant. On se demande s'il y a des gens bloqués à l'intérieur»

Incendie à Hong Kong«C'est déchirant. On se demande s'il y a des gens bloqués à l'intérieur»

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels

L'incendie, le plus meutrier à Hong Kong depuis des décennies, est à présent éteint dans quatre des sept tours touchées par les flammes, et sous contrôle dans trois autres, ont dit les pompiers devant la presse.

27.11.2025

Les plus lus

Deux médecins condamnées pour homicide par négligence
Condamné à 9 ans de prison pour son comportement envers les femmes
YB peut compter sur Sanches, l’adversité monte d'un cran pour le LS
De faux guérisseurs se font pincer dans le canton de Fribourg
La glace d'un lac rompt près du col de la Bernina (GR): un mort