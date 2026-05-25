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Argovie Il désherbe sa terrasse au chalumeau et met le feu à sa maison

ATS

25.5.2026 - 16:18

Un septuagénaire a mis le feu lundi à sa maison alors qu'il désherbait sa terrasse avec un brûleur à gaz. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont considérables.

Il s'agit du troisième incendie provoqué récemment par des brûleurs de mauvaises herbes (image d’illustration).
Il s'agit du troisième incendie provoqué récemment par des brûleurs de mauvaises herbes (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 16:18

Vers 11h30 lundi, un passant a signalé des flammes et de la fumée s'échappant du toit de la maison, a annoncé lundi la police argovienne. L'occupant, âgé de 79 ans, a pu quitter les lieux à temps. Par précaution, les maisons voisines ont été évacuées.

Selon les premiers éléments, l'homme était en train de désherber la terrasse à l'aide d'un brûleur à gaz. Après être rentré dans le bâtiment, il a entendu une forte détonation et remarqué les flammes.

Alerte de sécurité. Coup de chaud : un avion EasyJet atterrit de manière imprévue à Rome

Alerte de sécuritéCoup de chaud : un avion EasyJet atterrit de manière imprévue à Rome

Il s'agit du troisième incendie provoqué récemment par des brûleurs de mauvaises herbes, après un cas signalé à Root (LU) et un autre à Gränichen (AG). A chaque fois, les pompiers avaient dû intervenir.

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