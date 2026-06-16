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Tessin Incendie à Montagnola: 10 personnes évacuées d'une maison

ATS

16.6.2026 - 21:46

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi à Montagnola, au Tessin. Dix personnes ont été évacuées par mesure de précaution de la maison touchée par le feu. Une personne a souffert d'une légère intoxication par la fumée et a été transportée à l'hôpital pour y subir des examens.

L'incendie s'est déclaré mardi après-midi (photo symbolique, archives).
L'incendie s'est déclaré mardi après-midi (photo symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

16.06.2026, 21:46

L'incendie s'est propagé dans les caves pour des raisons encore inconnues, comme l'a indiqué la police cantonale. Il a été maîtrisé par les pompiers de Lugano. Outre la police, les secouristes de la Croce Verde de Lugano étaient également présents sur place.

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