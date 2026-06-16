Un incendie s'est déclaré mardi après-midi à Montagnola, au Tessin. Dix personnes ont été évacuées par mesure de précaution de la maison touchée par le feu. Une personne a souffert d'une légère intoxication par la fumée et a été transportée à l'hôpital pour y subir des examens.

L'incendie s'est déclaré mardi après-midi (photo symbolique, archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'incendie s'est propagé dans les caves pour des raisons encore inconnues, comme l'a indiqué la police cantonale. Il a été maîtrisé par les pompiers de Lugano. Outre la police, les secouristes de la Croce Verde de Lugano étaient également présents sur place.