Un Algérien de 28 ans a été condamné mardi à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir incendié en 2019 une résidence abritant des travailleurs saisonniers dans la station de ski de Courchevel. L'homme a nié pendant tout son procès devant la cour d'assises de Savoie avoir déclenché le sinistre, qui a provoqué la mort de deux travailleurs et fait de nombreux blessés.

Le feu s'était déclaré au deuxième étage d'un ancien hôtel où logeaient une soixantaine de saisonniers travaillant pour un groupe hôtelier (photo d'illustration). ATS

«Je n'ai rien à voir, ni de loin, ni de près avec l'incendie. Je ne veux pas être le seul bouc émissaire dans cette affaire», a-t-il encore lancé mardi aux jurés dans une ultime prise de parole.

Après sept heures de délibérations, ils l'ont déclaré coupable de cet incendie, mais aussi de détention d'arme et d'évasion avec violence. Les jurés ont retenu la peine de perpétuité requise par l'avocat général, sans période de surêté toutefois. Le jeune homme, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, a accueilli le verdict la tête baissée.

Le feu s'était déclaré le 20 janvier 2019 peu après 4h00 du matin dans L'Isba, une résidence vétuste abritant 57 travailleurs saisonniers dans la station de ski huppée. Une femme de 32 ans et un homme de 50 ans avaient succombé asphyxiés, et une vingtaine d'autres personnes avaient été blessées en se défenestrant pour échapper aux flammes.

Odeurs d'essence

Plusieurs témoins avaient fait état d'odeurs d'essence dans le bâtiment avant le sinistre et une arme à feu avait été retrouvée à proximité.

«La peine est à la hauteur des crimes parce que la dangerosité du prévenu est telle qu'il serait inconvenable de le remettre en liberté», a ajouté son père.

«Tout se dirigeait vers lui. Il n'y avait pas d'autre solution», a réagi en pleurs Isabelle Corci, aux côtés de sa fille Ambre. Grièvement blessée dans l'incendie, la jeune femme s'est dite «très soulagée» par le verdict.

Mardi matin, les deux avocats de la défense s'étaient efforcés de démontrer que la «culpabilité» de leur client dans cette affaire avait été «artificiellement construite» à partir d'une «rumeur» lancée par son ex-petite amie.

La jeune femme, qui travaillait à l'époque comme saisonnière à Courchevel, habitait dans la résidence détruite par l'incendie et avait immédiatement mis en cause l'Algérien, avant de se rétracter.

Cette rumeur «se propage très vite» et l'enquête a eu vite fait de se concentrer sur ce «coupable idéal», ont accusé les avocats de la défense. De tous les protagonistes de la soirée, il est le seul qui n'a «pas dévié d'un iota» de sa version originale, a fait valoir Me Ghais Bencharif.

Evasion

L'enquête avait toutefois établi qu'il avait effectué plusieurs passages en voiture pendant la nuit devant la résidence, notamment quelques minutes avant l'apparition des premières fumées. Il était également présent à Courchevel lors d'un précédent incident quelques semaines plus tôt lors duquel de l'essence aurait déjà été répandue devant des portes de chambre à l'Isba.

«Dès les premiers jours, le nom du prévenu ressort», et l'hypothèse d'un incendie volontaire «avec produits accélérants» est privilégiée, avait expliqué à la barre le directeur d'enquête, Yohan de Ballesto au début du procès.

Interpellé et mis en examen deux mois après l'incendie, l'homme avait été libéré début avril 2021 en raison d'un vice de procédure. Après plusieurs péripéties et une évasion en 2021, il avait finalement été rattrapé en janvier 2023 à Malaga, en Espagne, et remis aux autorités françaises.

Deuxième procès

Les parties civiles seront désormais attentives à un deuxième procès, attendu les 5 et 6 juin devant le tribunal correctionnel d'Albertville, qui visera cette fois le propriétaire de l'immeuble, dont la vétusté contrastait avec les luxueux hôtels de la station.

Ce propriétaire, un homme d'affaires bien connu dans la station, devra répondre d'"homicide et blessures involontaires» et «hébergement de travailleurs dans un local non conforme».