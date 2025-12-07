Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de son appartement samedi vers 03h00 à Sierre. Les résidents de l'immeuble ont été évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles préventifs.

La victime est décédée dans l'incendie de son appartement. ATS

Keystone-SDA ATS

La victime est une Suissesse de 76 ans, annonce dimanche la police cantonale valaisanne. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie.