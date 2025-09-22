  1. Clients Privés
Strasbourg L'auteur d'un incendie mortel mis en examen

ATS

22.9.2025 - 21:54

L'homme qui a déclaré être l'auteur de l'incendie ayant causé un décès samedi à Strasbourg a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé lundi le parquet.

L'incendie samedi à Strasbourg a fait une victime (Photo prétexte).
L'incendie samedi à Strasbourg a fait une victime (Photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 21:54

22.09.2025, 22:13

Le mis en cause est «âgé de 50 ans, sans antécédents judiciaires notables et sous curatelle», indique dans un communiqué la procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité, et dégradations involontaires par incendie.

«L'un des habitants de l'immeuble s'est rapidement désigné (samedi soir, NDLR) comme étant l'auteur involontaire du sinistre. L'enquête diligentée par les services de police semble corroborer cette version des faits mais des investigations, notamment techniques, se poursuivront sous la conduite d'un juge d'instruction», explique la procureure.

Selon une source policière, cet homme a mis le feu à un matelas avec une bougie, samedi vers 18h40. Il a été placé en garde à vue le soir même.

Les pompiers ont retrouvé le corps d'une victime au deuxième étage de l'immeuble. Le chien de cette personne est également mort.

Huit personnes ont dû être hospitalisées suite à l'incendie, dont un bébé né en 2024.

