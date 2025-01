Incendie à Nyon: une centaine de locataires évacués

Une centaine de locataires ont dû être évacués mardi en début de soirée à la suite d'un incendie dans un immeuble à Nyon (VD). Certains ont été incommodés par la fumée et six personnes ont été contrôlées à l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas connues à ce stade. Le Ministère public a ouvert une enquête.

L'incident a été signalé vers 18h30, selon la police, et l'incendie s'est déclaré dans les caves d'une barre d'immeubles (photo symbolique). ATS

L'incident a été signalé vers 18h30, a indiqué mercredi la police cantonale dans un communiqué. L'incendie s'est déclaré dans les caves d'une barre d'immeubles, précise-t-elle.

Un fort dégagement de fumée s'est répandu dans les cages d'escaliers et certains locataires ont quitté leur logement, se rassemblant à l'extérieur. Sur place, les pompiers ont procédé à l'évacuation d'autres locataires en difficulté, poursuite le communiqué.

Six sauvetages au moyen d'une échelle ont été réalisés. Au total, ce sont une centaine de locataires qui ont été évacués et rassemblés dans un fitness situé à proximité, est-il encore précisé. Une quarantaine d'entre elles ont été incommodées par la fumée et prises en charge sur place.

Les pompiers ont maîtrisé le sinistre vers 21h00. Les habitants ont pu ensuite regagner leur logement à la fin de l'opération, toujours selon la police.

sj, ats