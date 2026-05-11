Règlement de comptes ?Un incendie près de Lyon fait trois morts – Feu d'origine criminelle
ATS
11.5.2026 - 11:37
Un incendie d'origine criminelle dans un immeuble d'habitations a fait trois morts lundi matin à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, et la piste de règlements de comptes entre trafiquants de drogues est à l'étude, a indiqué à l'AFP une source policière.
Keystone-SDA
11.05.2026, 11:37
ATS
La préfecture avait initialement fait état de deux morts dans le sinistre, qui s'est déclaré vers 07h30 dans un immeuble de sept étages. Une troisième victime a été découverte ultérieurement, a-t-elle ensuite précisé, sans donner d'indication sur leur identité.
Selon deux autres sources proches du dossier, l'une des victimes s'est défenestrée en se jetant du septième étage.
Le quartier a connu plusieurs départs de feu d'origine volontaire, ainsi que des tirs dits d'intimidation ces dernières semaines.
Vendredi 24 avril, une femme qui rentrait chez elle avec ses deux enfants avait été atteinte au mollet par une balle perdue dans des tirs visant cinq voitures en stationnement.
Le dispositif policier avait été renforcé dans le quartier depuis, avec des CRS notamment.
L'enquête sur l'incendie a été confiée à la direction de la criminalité organisée et spécialisée de la police judiciaire.
Le parquet de Lyon n'a pas commenté dans l'immédiat, mais prévoit une conférence de presse mardi.