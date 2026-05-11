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Règlement de comptes ? Un incendie près de Lyon fait trois morts – Feu d'origine criminelle

ATS

11.5.2026 - 11:37

Un incendie d'origine criminelle dans un immeuble d'habitations a fait trois morts lundi matin à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, et la piste de règlements de comptes entre trafiquants de drogues est à l'étude, a indiqué à l'AFP une source policière.

Des policiers interviennent sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble résidentiel et qui a fait trois morts le 11 mai 2026 à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, au centre de la France. Un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle, dans un immeuble résidentiel a fait trois morts le matin du 11 mai 2026 à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, et les enquêteurs envisagent la possibilité qu'il s'agisse d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue, a déclaré une source policière à l'AFP. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)
Des policiers interviennent sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble résidentiel et qui a fait trois morts le 11 mai 2026 à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, au centre de la France. Un incendie, vraisemblablement d'origine criminelle, dans un immeuble résidentiel a fait trois morts le matin du 11 mai 2026 à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, et les enquêteurs envisagent la possibilité qu'il s'agisse d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue, a déclaré une source policière à l'AFP. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)
AFP

Keystone-SDA

11.05.2026, 11:37

La préfecture avait initialement fait état de deux morts dans le sinistre, qui s'est déclaré vers 07h30 dans un immeuble de sept étages. Une troisième victime a été découverte ultérieurement, a-t-elle ensuite précisé, sans donner d'indication sur leur identité.

Selon deux autres sources proches du dossier, l'une des victimes s'est défenestrée en se jetant du septième étage.

Le quartier a connu plusieurs départs de feu d'origine volontaire, ainsi que des tirs dits d'intimidation ces dernières semaines.

Vendredi 24 avril, une femme qui rentrait chez elle avec ses deux enfants avait été atteinte au mollet par une balle perdue dans des tirs visant cinq voitures en stationnement.

Le dispositif policier avait été renforcé dans le quartier depuis, avec des CRS notamment.

L'enquête sur l'incendie a été confiée à la direction de la criminalité organisée et spécialisée de la police judiciaire.

Le parquet de Lyon n'a pas commenté dans l'immédiat, mais prévoit une conférence de presse mardi.

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