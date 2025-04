epa12065157 Les équipes de sécurité et de secours israéliennes bloquent la route numéro un à la suite d'un incendie dans la région de Latrun, dans le centre d'Israël, entre Jérusalem et Tel-Aviv, le 30 avril 2025. Selon les services d'urgence israéliens Magen David Adom, les équipes d'urgence ont soigné et évacué plusieurs personnes légèrement blessées par des brûlures et l'inhalation de fumée. EPA/ATEF SAFADI

Photo: KEYSTONE