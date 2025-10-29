Microsoft Azure, deuxième plateforme cloud (informatique à distance) au monde, connaît des perturbations depuis 17h00 suisses, rapporte mercredi son site de maintenance. Cela affecte, entre autres, des jeux en ligne ou des services de compagnies aériennes et ferroviaires

La réservation et l'impression des cartes d'embarquement de la compagnie américaine Alaska Airlines ont été perturbées. ats

Keystone-SDA ATS

«Les clients et les services Microsoft qui s'appuient sur Azure Front Door (AFD) ont pu rencontrer des problèmes entraînant des latences, des expirations de délai (timeouts) et des erreurs», indique le tableau de bord d'Azure. Selon Microsoft, «un changement de configuration involontaire a été l'événement déclencheur de ce problème».

Il survient une semaine après une panne mondiale de plus grande ampleur qui a touché son concurrent AWS, le filiale d'Amazon qui domine le marché du cloud, devenu l'épine dorsale des services informatiques en ligne sur laquelle repose une large part de l'économie mondiale.

La compagnie de chemin de fer néerlandaise NS a communiqué que sa billetterie en ligne était affectée par la panne chez Microsoft, a rapporté RTL aux Pays-Bas.

Aux Etats-Unis, la réservation et l'impression des cartes d'embarquement de la compagnie américaine Alaska Airlines ont aussi été perturbées par l'incident chez Microsoft, selon les messages de la compagnie publiés sur X en réponse aux plaintes des usagers.

Le site Downdetector, sur lequel les internautes signalent des difficultés de connexion, a recensé plusieurs milliers de perturbations pour les joueurs en ligne de Minecraft ou sur Xbox, la plateforme de jeux-video de Microsoft.