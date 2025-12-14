  1. Clients Privés
Australie Incident en cours à Sydney, la police ordonne de se mettre à l'abri

ATS

14.12.2025 - 09:47

La police australienne a ordonné dimanche au public de se mettre à l'abri en raison d'un «incident en cours» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.

Alerte Info
Alerte Info
ATS

Keystone-SDA

14.12.2025, 09:47

14.12.2025, 09:53

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'éviter le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs médias australiens, une fusillade aurait éclaté sur les lieux, très fréquentés, et aurait créé un mouvement de panique.

