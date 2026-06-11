Incident lié à des substances dangereuses au Pentagone

Une partie du Pentagone, à Washington, a été placée en confinement après un «incident lié à des substances dangereuses», ont déclaré jeudi les pompiers dans un communiqué sur X.

Une partie du Pentagone a été placée en confinement. ATS

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Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux ont annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

«Le Pentagone dispose de systèmes sophistiqués destinés à assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants. Ces systèmes ont détecté un problème lié à la qualité de l'air qui nécessite la mise en place de mesures de précaution», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué.

«Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», a-t-il ajouté.