Trafic Eurostar perturbé Incident «résolu» dans le Tunnel sous la Manche

ATS

31.12.2025 - 15:35

L'incident qui a perturbé les circulations dans le Tunnel sous la Manche était «résolu» mercredi matin. Mais à quelques heures du réveillon du Nouvel An, le trafic des Eurostar restait perturbé, et des passagers ont passé la nuit à bord à cause d'un incident distinct.

«Le trafic dans le tunnel sous la Manche a repris cette nuit dans les deux sens», précise l'exploitant. (archives)
«Le trafic dans le tunnel sous la Manche a repris cette nuit dans les deux sens», précise l'exploitant. (archives)
Imago

Keystone-SDA

31.12.2025, 15:35

La plupart des trajets de la matinée ont essuyé des retards allant de 30 minutes à 1h20, en provenance et à destination de Londres, un train ayant même été annulé, selon le site internet d'Eurostar.

Alors que de nombreux passagers étaient à la recherche d'un autre moyen de transport depuis mardi, la compagnie maritime britannique P&O Ferries a annoncé mercredi sur X que «toutes [ses] traversées pour les passagers aujourd'hui [étaient] complètes» et invite les voyageurs à se reporter sur des trajets à partir du 1er janvier.

Arrivée à la Gare du Nord à Paris à 10h35 mercredi, une passagère a raconté son périple à l'AFP: «Nous devions partir a 19h00 hier soir de Londres pour arriver a 22h30, et nous nous sentions chanceux de partir avec seulement 45 minutes de retard. Mais au final nous arrivons à Paris avec 12 heures de retard».

Plusieurs arrêts

«Après l'embarquement, le train s'est d'abord arrêté une première fois une heure car il manquait du personnel, puis il s'est arrêté de nouveau juste avant le tunnel, car il y a eu un caténaire qui est tombé sur la voiture 4», a ajouté cette passagère, Christelle Renouf, habitante de Caen (Calvados), avec son mari et ses deux fils, racontant leur nuit «dans le train, pas d'électricité, pas d'eau, pas de wifi».

La journée de mardi avait déjà été chaotique pour les voyageurs qui avaient prévu de prendre un train Eurostar, nombreux en cette veille de Nouvel An, en raison d'un autre problème électrique. Au total, 30 trains ont été annulés mardi, a précisé mercredi à l'AFP la compagnie ferroviaire.

«Une partie du fret devant emprunter le tunnel a été redirigée vers le port sans problème d'engorgement», a indiqué mercredi auprès de l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais, ajoutant qu'une trentaine de passagers en déroute avaient été hébergés pour la nuit par la protection civile avant de reprendre la route vers la Grande-Bretagne «au petit matin».

Eurostar a cependant averti qu'«en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute».

«L'incident lié à l'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche a été résolu dans la nuit; le tunnel a depuis retrouvé sa pleine capacité», a indiqué Getlink dans un communiqué.

«Le trafic dans le tunnel sous la Manche a repris cette nuit dans les deux sens», précise l'exploitant.

Le service Le Shuttle, des trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, n'affichait plus de perturbations mercredi en fin de matinée sur son site internet.

Indemnisations

Le deuxième incident qui a conduit des passagers à passer la nuit dans le train, arrivé juste après celui du tunnel, a rendu la nuit très compliquée pour Eurostar.

La chute d'une caténaire sur ce train reliant Londres à Paris, s'est produite «vers 22h CET (heure de Paris, NDLR), à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche», côté anglais, tandis que deux autres trains «ont également subi d'importants retards, mais ont pu poursuivre leur trajet vers Bruxelles», a détaillé la compagnie.

Eurostar précise dans son communiqué qu'"en raison de la position du train à proximité de la caténaire endommagée, des impératifs de sécurité et du manque d'alimentation électrique dans la zone, l'opération visant à déplacer le train et les clients s'est révélée très complexe».

«Les clients à bord sont restés en sécurité et ont reçu des rafraîchissements ainsi que des informations régulières», assure Eurostar, ajoutant que les clients «bénéficieront d'une indemnisation renforcée».

Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850'000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes concurrentes à celle de l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

