L'automobiliste qui a volontairement blessé cinq personnes mercredi sur l'île touristique d'Oléron dans l'ouest de la France, a été inculpé vendredi pour tentatives d'assassinat et incarcéré, a annoncé la justice.

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect Des membres de la police scientifiques travaillent à proximité du véhicule incendié utilisé par un conducteur qui a percuté volontairement des personnes dans plusieurs localités de l'île d'Oléron, faisant au moins dix blessés avant d'être interpellé. 06.11.2025

Keystone-SDA ATS

Ce marginal de 35 ans, «polytoxicomane», a dit aux enquêteurs «avoir suivi les ordres d'Allah» lui intimant «de faire un sacrifice» mais aussi «entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps» et vouloir «être interné», avait indiqué jeudi le procureur de la République Arnaud Laraize.

Les premières investigations n'ont pas permis de déterminer «de liens avec des organisations terroristes» et le parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'est pas saisi de l'enquête, restant «en observation», avait-il ajouté.

En fin de garde à vue, le trentenaire, dont le discernement a été altéré mais jamais aboli selon les experts psychiatriques, «a dit regretter son acte», a déclaré vendredi matin M. Laraize, au micro de la radio locale Ici La Rochelle.

Mercredi matin, au volant d'une voiture appartenant à son père, il a percuté deux cyclistes, deux joggeurs et un piéton entre 08h40 et 09h15 sur l'île touristique d'Oléron. Deux piétons ont réussi à éviter la collision mais ont été très choqués, selon le procureur.

Un cycliste de 69 ans et une joggeuse de 22 ans ont été pris en charge en urgence absolue, mais leur pronostic vital n'est plus engagé.

Mahomet ou Jésus?

Après avoir mis le feu à son véhicule, le trentenaire a tenté de fuir et a crié plusieurs fois «Allah Akbar (Dieu est le plus grand)», avant d'être interpellé par les gendarmes.

Une lame de couteau de 35 cm et une bonbonne de gaz ont été retrouvées dans la voiture. Devant les enquêteurs, ce célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle, a dit «avoir souhaité mourir en s'immolant», sans réussir à faire exploser le véhicule.

Le suspect vivait de manière isolée dans un mobil-home à Saint-Pierre d'Oléron. Il a effectué différents petits boulots, de pêcheur ou de serveur dans un bar notamment.

Il avait été condamné par le passé pour vol, conduite illégale et violences, mais n'était pas surveillé par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation.

Avant de se convertir «récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux», selon ses propos rapportés par le procureur, il avait contacté la paroisse catholique de l'île en septembre-octobre «pour se renseigner en vue de recevoir le baptême», selon un porte-parole du diocèse de La Rochelle.