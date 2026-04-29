Inculpée, une bête noire de Trump s'est présentée à la justice

L'ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée du président américain Donald Trump, s'est présenté mercredi aux autorités fédérales, qui l'ont inculpé la veille pour avoir menacé «la vie et l'intégrité physique» du milliardaire républicain. Il est reparti libre.

James Comey est ressorti libre du tribunal fédéral d'Alexandria après une très brève audience (archives). ATS

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James Comey, 65 ans, est désormais visé par deux chefs d'accusation pour une photographie de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025 et interprétée par le gouvernement américain comme une «menace» envers le président.

Sur cette image, ensuite retirée, des coquillages formaient le message «86 47» dans le sable, le premier nombre étant parfois utilisé pour signifier le souhait de faire déguerpir, voire de tuer, quelqu'un, le second pouvant se référer à Donald Trump, 47e président des Etats-Unis d'Amérique.

James Comey s'est présenté au tribunal fédéral d'Alexandria, près de la capitale Washington. Il a assisté à une très brève audience, dont il est sorti libre, rapportent les médias américains.

Comey n'a «pas peur»

Donald Trump a limogé au début avril sa ministre de la justice Pam Bondi, à la suite notamment d'une série de piteux échecs de son ministère à poursuivre pénalement des cibles expressément désignées par lui, dont James Comey. Il a nommé pour assurer l'intérim à ce poste stratégique Todd Blanche, jusqu'alors numéro 2 du ministère, qui est également un de ses anciens avocats personnels.

«Cela ne veut pas dire que chaque fois que ce numéro est publié, ou chaque fois qu'il y a une menace contre le président, que cela aboutira nécessairement à une inculpation», a affirmé mercredi M. Blanche, en réponse à une question sur le fait que quiconque publierait le nombre «86 47» s'exposerait à une enquête, voire des poursuites pénales.

«Cela dépend de l'enquête. Cela dépend de toutes sortes de facteurs», a-t-il ajouté lors d'un point presse au ministère de la justice. «Les gens devraient se garder de menacer la vie du président Trump, parce que c'est une infraction, point final», a-t-il néanmoins prévenu.

James Comey a clamé mardi son innocence, affirmant n'avoir «toujours pas peur». C'est la deuxième fois que les procureurs fédéraux s'en prennent à cette bête noire de Donald Trump. La précédente procédure pénale à son encontre avait été annulée en novembre.

James Comey – brutalement limogé par Donald Trump en 2017 alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 – était, dans cette première procédure, accusé d'avoir menti sous serment. La nouvelle inculpation a été dévoilée mardi, trois jours après une tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump.