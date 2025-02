Au moins 18 personnes sont mortes lors d'une bousculade survenue samedi dans une gare de New Delhi au départ de trains à destination du pèlerinage hindou de la Khumb Mela, dans le nord de l'Inde, selon un nouveau bilan des autorités et des médias locaux.

Les causes du mouvement de foule sont encore très floues, les autorités espèrent que les autopsies révéleront des indices. (Image prétexte, archives) sda

Keystone-SDA ATS

Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de ce mouvement de foule qui s'est produit samedi soir au moment où des fidèles se pressaient pour monter dans les trains à destination de Prayagraj, où se déroule ce rassemblement religieux présenté comme le plus grand de tous les temps.

«Je peux confirmer la mort de 15 personnes à l'hôpital. Ils ne présentent aucune blessure ouverte. La plupart sont morts (probablement) d'hypoxie ou peut-être d'une blessure contondante, mais cela ne sera confirmé qu'après une autopsie», a déclaré à l'AFP le Dr Ritu Saxena, directrice médicale adjointe de l'hôpital Lok Nayak de New Delhi.

«Onze autres personnes ont été blessées. La plupart d'entre eux sont stables et souffrent de blessures orthopédiques», a-t-elle ajouté.

La chaîne de télévision indienne NDTV a fait état dimanche de trois nouveaux décès, citant un responsable d'un autre hôpital de la ville. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.

«Je travaille comme coolie depuis 1981, mais je n'avais jamais vu jusqu'à présent une telle foule», a déclaré un porteur de bagages de la gare, cité par le journal Times of India.

«Les gens ont commencé à se heurter et sont tombés dans l'escalator et les escaliers» après l'annonce d'un changement de quai pour un train spécial en partance pour Prayagraj, a-t-il expliqué.

Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et prié pour que «les blessés se rétablissent rapidement», dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L'édition de ce pèlerinage, qui a débuté le 13 janvier et se terminera le 26 février, a déjà rassemblé plus de 400 millions de fidèles venus se livrer à des bains rituels au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna, selon les autorités.

Fin janvier, au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après que la foule a soudainement déferlé, débordant un cordon de police et piétinant des fidèles.

En Inde, les mouvements de foule meurtriers sont fréquents lors des célébrations religieuses. En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées, piétinées ou noyées en une seule journée. En 2013, le festival avait été endeuillé par la mort de 36 personnes lors d'un énorme mouvement de foule survenu dans la gare de Prayagraj.