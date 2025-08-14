De violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 34 morts, a annoncé à l'AFP un haut responsable local.

Des bâtiments endommagés par les crues soudaines, au Cachemire sous contrôle indien, jeudi 14 août 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août. «Nous avons retrouvé 34 corps et secouru 35 blessés», a déclaré le commissaire du district de Kishtwar, Pankaj Koumar Charma. «Il est possible que d'autres corps soient retrouvés», a-t-il déclaré à l'AFP.

Souchil Koumar, un habitant du village voisin d'Atholi, a déclaré à l'AFP: «J'ai vu au moins 15 corps transportés à l'hôpital local».

Les équipes de secours risquent d'avoir des difficultés à atteindre la zone. Les routes ont déjà été endommagées par plusieurs jours de violentes tempêtes. La zone se trouve à plus de 200 kilomètres par la route de la principale ville de la région, Srinagar.

«Toute l'aide nécessaire sera apportée aux personnes dans le besoin», a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le 5 août, des inondations ont balayé la ville himalayenne de Dharali, dans l'Etat indien de l'Uttarakhand, et l'ont recouverte de boue. Le bilan de cette catastrophe s'élève probablement à plus de 70 morts, mais il n'a pas encore été confirmé.

Plus fréquent et plus grave

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de la mousson, de juin à septembre, mais des experts affirment que le changement climatique, associé à un développement mal planifié, augmente leur fréquence et leur gravité.

L'Organisation météorologique mondiale des Nations unies a déclaré l'année dernière que les inondations et les sécheresses de plus en plus intenses étaient un «signal d'alarme» de ce qui nous attend, car le changement climatique rend le cycle de l'eau sur la planète de plus en plus imprévisible.