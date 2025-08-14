  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Inde Au moins 34 morts dans des inondations au Cachemire

ATS

14.8.2025 - 14:49

De violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 34 morts, a annoncé à l'AFP un haut responsable local.

Des bâtiments endommagés par les crues soudaines, au Cachemire sous contrôle indien, jeudi 14 août 2025. 
Des bâtiments endommagés par les crues soudaines, au Cachemire sous contrôle indien, jeudi 14 août 2025. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:49

Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août. «Nous avons retrouvé 34 corps et secouru 35 blessés», a déclaré le commissaire du district de Kishtwar, Pankaj Koumar Charma. «Il est possible que d'autres corps soient retrouvés», a-t-il déclaré à l'AFP.

Souchil Koumar, un habitant du village voisin d'Atholi, a déclaré à l'AFP: «J'ai vu au moins 15 corps transportés à l'hôpital local».

Les recherches se poursuivent. «Les crues ont frappés en 15 secondes»: plus de 50 disparus dans l'Himalaya

Les recherches se poursuivent«Les crues ont frappés en 15 secondes»: plus de 50 disparus dans l'Himalaya

Les équipes de secours risquent d'avoir des difficultés à atteindre la zone. Les routes ont déjà été endommagées par plusieurs jours de violentes tempêtes. La zone se trouve à plus de 200 kilomètres par la route de la principale ville de la région, Srinagar.

«Toute l'aide nécessaire sera apportée aux personnes dans le besoin», a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le 5 août, des inondations ont balayé la ville himalayenne de Dharali, dans l'Etat indien de l'Uttarakhand, et l'ont recouverte de boue. Le bilan de cette catastrophe s'élève probablement à plus de 70 morts, mais il n'a pas encore été confirmé.

Plus fréquent et plus grave

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de la mousson, de juin à septembre, mais des experts affirment que le changement climatique, associé à un développement mal planifié, augmente leur fréquence et leur gravité.

L'Organisation météorologique mondiale des Nations unies a déclaré l'année dernière que les inondations et les sécheresses de plus en plus intenses étaient un «signal d'alarme» de ce qui nous attend, car le changement climatique rend le cycle de l'eau sur la planète de plus en plus imprévisible.

Les plus lus

Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Europa-Park : une enfant agressée après s’être perdue dans le parc aquatique
Piratage de dizaines de milliers de passeports dans des hôtels
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»