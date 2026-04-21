Au moins huit personnes ont trouvé la mort mardi dans l'incendie d'un entrepôt de feux d'artifice dans le sud de l'Inde, a indiqué la police. Il s'agit du deuxième incident de ce type en trois jours.

Le mois dernier, un autre incendie dans une usine de feux d'artifice dans l'ouest de l'Inde avait fait 17 morts (archives). IMAGO/ANI News

Keystone-SDA ATS

Selon Nakul Rajendra Deshmukh, chef de la police du district de Thrissur, dans l'État du Kerala, quinze personnes ont également étaient blessées, dont deux sont dans un état critique.

L'incident a été éteint en fin de journée, sa cause était en cours d'investigation, a précisé la même source. Les médias locaux ont indiqué que l'incendie s'était déclaré pendant les préparatifs d'un festival hindou.

Six personnes sont par ailleurs «portées disparues», tandis que les restes des corps de six victimes ont été retrouvés sur place, a ajouté un responsable de l'agence de gestion des catastrophes du Kerala, Shekhar Kuriakose.

«Il faudra du temps pour identifier les parties de ces corps» avec des tests ADN, a déclaré à l'AFP M. Kuriakose. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Narendra Modi s'est dit «attristé» par ces pertes humaines et a présenté ses «sincères condoléances» aux familles des victimes.

Dimanche, 20 personnes ont trouvé la mort dans un incendie similaire survenu dans une usine de pétards de l'État voisin du Tamil Nadu.

Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent dus à un respect insuffisant des règles de sécurité et à une application laxiste de la réglementation. Le mois dernier, un autre incendie dans une usine de feux d'artifice dans l'ouest de l'Inde avait fait 17 morts.