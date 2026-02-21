  1. Clients Privés
Vidéos vendues sur le dark web Inde : un couple condamné à mort pour des agressions sexuelles sur plus de 33 garçons

ATS

21.2.2026 - 17:01

Un tribunal indien a condamné à mort un couple pour avoir agressé sexuellement 33 garçons, dont certains âgés de seulement trois ans. Les accusés ont vendu des vidéos de ces abus sur le dark web, ont indiqué les autorités.

Le couple enregistrait les abus et vendait les vidéos et les photos sur le dark web à des clients dans 47 pays (photo d’illustration).
Le couple enregistrait les abus et vendait les vidéos et les photos sur le dark web à des clients dans 47 pays (photo d’illustration).
IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA

21.02.2026, 17:01

Certaines des victimes ont dû être hospitalisées pour des blessures aux parties génitales causées lors d'agressions sexuelles avec pénétration, selon un communiqué vendredi du Bureau national d'enquête (CBI). Les crimes ont été notamment commis entre 2010 et 2020 dans les districts de Banda et Chitrakoot, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord).

«Au cours de l'enquête, il est apparu que les accusés avaient commis divers actes pervers, notamment des agressions sexuelles aggravées avec pénétration contre 33 enfants de sexe masculin», a précisé la même source.

Parents indignés à Paris. «On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»

Parents indignés à Paris«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»

La peine de mort a été prononcée à l'encontre du couple par un tribunal spécial qui a également ordonné au gouvernement de l'Etat de verser une indemnisation d'un million de roupies (un peu moins de 10'000 francs) à chacune des victimes.

La sentence peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure. Selon le CBI, le couple attirait ses victimes en leur proposant d'accéder à des jeux vidéo en ligne, ainsi que de l'argent et des cadeaux.

Le couple enregistrait également les abus et vendait les vidéos et les photos sur le dark web à des clients dans 47 pays, selon le journal Times of India.

En Inde, les dernières exécutions remontent à mars 2020, lorsque quatre hommes reconnus coupables du viol en réunion et du meurtre d'une femme dans un bus à Delhi en 2012 ont été pendus.

