«Les crues ont frappés en 15 secondes»: plus de 50 disparus dans l'Himalaya

L'armée indienne recherche mercredi une cinquantaine de personnes portées disparues au lendemain de crues subites meurtrières. Celles-ci ont touché une localité de l'Himalaya et fait au moins quatre morts.

Les crues ont fait au moins quatre morts. ATS

Keystone-SDA ATS

La catastrophe a eu lieu lorsque des eaux boueuses mélangées à des débris ont envahi la vallée de la localité de Dharali, dans l'Etat septentrional d'Uttarakhand. Des pluies de mousson torrentielles continuent mercredi de tomber sur la région et compliquent le travail des secours. Les lignes téléphoniques sont endommagées et les communications difficiles.

«Les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent», a assuré Mohsen Shahedi, de la Force nationale de réponse aux catastrophes. Soldats et secouristes sont parvenus à accéder aux individus isolés et, après l'annonce mardi qu'une centaine de personnes avaient été portées disparues, le bilan a été réduit de moitié.

Des vidéos diffusées par les médias indiens montrent des torrents d'eaux boueuses emporter mardi des immeubles d'habitation de Dharali, un lieu touristique de l'Uttarakhand. Une large partie du village est envahie par la boue. Des responsables des opérations de secours estiment qu'elle recouvre certains lieux jusqu'à 15 mètres, de quoi engloutir entièrement des bâtiments.

C'est là que plus de 50 personnes sont recherchées, selon M. Shahedi, tandis que 11 soldats sont également portés disparus à Harsil, un village en aval. «Des colonnes militaires supplémentaires» ont été déployées pour les opérations de secours aux côtés de chiens renifleurs, de drones et d'engins de génie civil, a annoncé l'armée indienne mercredi.

Des hélicoptères militaires sont mobilisés à des fins d'approvisionnement, notamment en médicaments, et d'évacuation, a ajouté l'armée.

«Bruit sourd»

Le chef du gouvernement régional Pushkar Singh Dhami a précisé que l'inondation était due à des précipitations soudaines et intenses. Les vidéos diffusées montrent plusieurs personnes courir avant d'être englouties par des vagues sombres encombrées de débris détruisant des bâtiments entiers.

«Les gens ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Les eaux de la crue les ont frappés en 15 secondes», a rapporté Suman Semwal au journal The Indian Express, expliquant que son père a vu, depuis un village situé en amont, cette crue «d'une ampleur inimaginable» frapper Dharali dans «un bruit sourd».

Les prévisionnistes ont annoncé mercredi que le niveau de tous les principaux fleuves de l'Etat d'Uttarakhand se trouvait au-dessus du seuil de danger. «Les habitants ont été déplacés sur les hauteurs en raison de l'élévation des niveaux d'eau causée par les pluies incessantes», a indiqué l'armée.

Les inondations meurtrières et les glissements de terrain sont courants lors de la saison de la mousson de juin à septembre en Inde mais «ces épisodes de pluies intenses deviennent de plus en plus fréquents et pourraient être liés au changement climatique», a indiqué l'hydrologue Manish Shrestha. Selon lui, 270 mm de pluie enregistrés en 24 heures font de cet épisode un «événement extrême».

Dans les montagnes, des pluies de cette ampleur ont un effet encore «plus concentré» que sur les plaines en contrebas, ajoute cet expert du Centre international pour le développement intégré des montagnes, basé au Népal. L'agence météorologique des Nations unies (OMM) indiquait l'année dernière que les inondations et sécheresses de plus en plus intenses étaient «un signal d'alarme» de ce qui attendait les populations à l'heure du changement climatique, qui rend le cycle de l'eau de la planète plus imprévisible.