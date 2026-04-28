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Indonésie Enfants ligotés dans une garderie: 13 arrestations

ATS

28.4.2026 - 07:23

La police indonésienne a arrêté 13 personnes après la diffusion d'images de violences présumées sur de jeunes enfants dans une garderie de Yogyakarta, ont annoncé lundi des responsables. La garderie accueillait environ 100 enfants, dont plus de la moitié auraient été maltraités, selon la police.

Les suspects ont expliqué à la police qu'ils avaient entravé certains des enfants pour les empêcher de déranger les autres, selon la cheffe de la police. Ils ont également affirmé que le centre manquait de personnel, ne disposant pas d'effectifs suffisants pour laver et habiller leurs jeunes usagers, a précisé un enquêteur. (image prétexte)
Les suspects ont expliqué à la police qu'ils avaient entravé certains des enfants pour les empêcher de déranger les autres, selon la cheffe de la police. Ils ont également affirmé que le centre manquait de personnel, ne disposant pas d'effectifs suffisants pour laver et habiller leurs jeunes usagers, a précisé un enquêteur. (image prétexte)
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:23

Des images de vidéosurveillance circulant sur les réseaux sociaux montrent des enfants, pour la plupart âgés de moins de deux ans, allongés à même le sol, ne portant que des couches, les mains et les pieds ligotés avec des chiffons.

La police, qui a confirmé l'authenticité de ces images, est intervenue vendredi dernier dans la garderie Little Aresha de Yogyakarta, grande ville située à environ 500 km au sud-est de Jakarta, suite au signalement d'une ancienne employée. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir découvert 20 enfants entassés dans une pièce de seulement trois mètres sur trois.

Onze éducateurs

«Jusqu'à présent, 13 personnes ont été désignées comme suspectes» et arrêtées, a déclaré lundi la cheffe de la police municipale. Parmi les personnes en garde à vue figurent onze éducateurs ainsi que le directeur et le responsable de la fondation qui gérait le centre. Ils feront face à une série de chefs d'accusation, notamment négligence envers un enfant.

Les suspects ont expliqué à la police qu'ils avaient entravé certains des enfants pour les empêcher de déranger les autres, selon la cheffe de la police. Ils ont également affirmé que le centre manquait de personnel, ne disposant pas d'effectifs suffisants pour laver et habiller leurs jeunes usagers, a précisé un enquêteur.

Les suspects encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 100 millions de roupies (4950 euros).

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