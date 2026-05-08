Vingt randonneurs, dont neuf ressortissants de Singapour, sont portés disparus après l'éruption vendredi du volcan Dukono sur l'île indonésienne d'Halmahera, aux Moluques, dans l'est de l'archipel, ont indiqué les secours à l'AFP.

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un «grondement» et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du mont Dukono. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Selon les informations disponibles, une vingtaine de personnes sont recherchées», a déclaré par téléphone Iwan Ramdani, responsable des opérations de recherche et de sauvetage, précisant qu'un nuage de fumée s'est élevé à une dizaine de kilomètres d'altitude. «Notre équipe est en route. On ne sait pas encore s'il y a des blessés», a-t-il ajouté.

M. Ramdani a précisé que les 20 personnes étaient toutes des randonneurs, même si la zone était fermée aux visiteurs depuis le 17 avril alors que les scientifiques avaient observé une augmentation de l'activité volcanique.

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un «grondement» et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du mont Dukono, volcan situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué Lana Saria, responsable de l'agence nationale de Géologie.

«Les cendres se dirigent vers le nord, les zones résidentielles et la ville de Tobelo doivent donc être vigilantes face aux (...) pluies de cendres volcaniques», a-t-elle déclaré dans un communiqué. La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé publique, a ajouté Mme Lana et pourrait perturber les services de transport.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu» du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques.

Le mont Dukono se trouve actuellement au deuxième niveau d'alerte sur une échelle qui en compte quatre. Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s'approcher à moins de quatre kilomètres du cratère Malupang Warirang du volcan.