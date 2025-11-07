Au moins 54 personnes ont été blessées vendredi à la suite d'une explosion près d'une école à Jakarta, la capitale indonésienne, a déclaré le chef de la police locale, Asep Edi Suheri, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre.

La police «procède aux constatations sur la scène de crime», a déclaré M. Asep, précisant qu'une équipe de déminage de la police de Jakarta était sur place afin de déterminer la cause de l'explosion (photo symbolique). imago images/ZUMA Wire

Keystone-SDA ATS

«Selon les premières données, quelque 54 personnes sont touchées. Certaines ont des blessures mineures, d'autres modérées et certaines ont déjà quitté l'hôpital», a déclaré M. Asep, cité sur la chaîne Kompas TV. L'explosion s'est produite «à proximité» d'un lycée, a-t-il précisé, ajoutant que la police avait bouclé le périmètre.

La police «procède aux constatations sur la scène de crime», a déclaré M. Asep, précisant qu'une équipe de déminage de la police de Jakarta était sur place afin de déterminer la cause de l'explosion.

Des postes de secours ont été établis dans deux hôpitaux pour aider les familles à retrouver les victimes blessées, a-t-il également indiqué. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'explosion, a ajouté M. Asep. «Nous sommes en train de mener les investigations car cet incident vient de se produire», a-t-il expliqué.