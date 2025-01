Le Mont Ibu crache des matériaux volcaniques vers le ciel lors de l'éruption à Halmahera Ouest en Indonésie le 15 janvier. Le Centre indonésien de vulcanologie (PVMBG) a relevé le niveau d'alerte du volcan au niveau le plus élevé à la suite de l'éruption. ATS

Un volcan a l'Est de l'Indonésie est entré en éruption plus d'un millier de fois ce mois-ci, selon un rapport officiel ce dimanche

Keystone-SDA ATS

Le Mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du nord, à l'est du vaste archipel, est entré en éruption mercredi, envoyant une colonne de fumée haute de quatre kilomètres dans le ciel.

L'Agence géologique indonésienne a dès lors porté le niveau d'alerte du volcan au seuil le plus élevé de son système qui en compte quatre, ce qui a amené les autorités locales à appeler les 3000 habitants vivant aux alentours à évacuer.

Il s'agissait de l'une des 1079 éruptions du volcan enregistrées par l'Agence géologique indonésienne depuis le premier janvier, avec des colonnes atteignant des hauteurs comprises entre 0,3 et 4 kilomètres au-dessus de son sommet, selon les données de l'agence recueillies par l'AFP.

La dernière grosse éruption a eu lieu dimanche à 01h15 du matin heure locale (17H15 heure suisse) et a relâché de la fumée sur 1,5km de hauteur.

«Les cendres étaient grises, d'une intensité modérée à forte, et dérivaient vers le sud-ouest. Un fort grondement a été entendu jusqu'au poste d'observation du Mont Ibu», a déclaré l'Agence dans un communiqué dimanche.

Le volcan est entré en éruption 17 fois dimanche seul selon la même source.

Environ 500 habitants du village le plus proche du volcan ont été évacués depuis mercredi soir, tandis que des milliers d'autres ont refusé.

L'Indonésie, vaste archipel situé le long de la ceinture de feu du Pacifique, connaît une activité sismique et volcanique fréquente.

L'activité volcanique du Mont Ibu, sur une île où vivent quelque 700'000 habitants, s'est accélérée depuis juin, après une série de séismes. Le volcan étant entré en éruption neuf fois depuis le début de l'année 2025.

Les habitants vivant à proximité et les touristes ont été invités à éviter une zone d'exclusion de cinq à six kilomètres autour du sommet du volcan et à porter des masques en cas de chutes de cendres.

En novembre dernier, le mont Lewotobi Laki-Laki, sur l'île touristique de Flores, à environ 800 km de Bali, est entré en éruption plus d'une douzaine de fois en une semaine, faisant neuf morts et 31 blessés et obligeant 11'000 personnes à évacuer.