Indonésie Les secours localisent des débris d'un avion disparu

ATS

18.1.2026 - 08:30

Les secours ont annoncé avoir localisé dimanche des débris du petit avion ayant disparu la veille dans l'est de l'Indonésie, sans signe à ce stade des dix personnes qui étaient à bord.

L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique, dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles (photo d'illustration).
L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique, dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles (photo d'illustration).
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

18.01.2026, 08:30

Les autorités ont perdu samedi après-midi le contact avec cet appareil à turbopropulseur de la compagnie Indonesia Air Transport, parti de Yogyakarta pour rallier Makassar.

Les équipes dépêchées ont identifié ce qui semble être «le fuselage, la partie arrière et les hublots» de l'avion, a indiqué en conférence de presse Muhammad Arif Anwar, chef de l'agence de recherches et de secours de Makassar.

Une unité de sauvetage a également été déployée par voie aérienne afin de retrouver les passagers, a-t-il ajouté.

L'aéronef transportait trois fonctionnaires du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, qui étaient en mission de surveillance aérienne des ressources de la région, ainsi que sept membres d'équipage.

Au total, plus de 1000 personnes prennent part aux recherches.

L'avion s'est écrasé sur le mont Bulusaraung, dans le parc national Bantimurung-Bulusaraung, limitrophe de la ville, a précisé Muhammad Arif Anwar.

Brouillard

Bangun Nawoko, un responsable militaire local, a expliqué aux journalistes que les opérations de secours étaient rendues difficiles par un terrain accidenté et du brouillard.

L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique, dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles.

Le pays affiche un piètre bilan en matière de sécurité aérienne et a connu plusieurs accidents mortels ces dernières années.

En septembre dernier, un hélicoptère transportant six passagers et deux membres d'équipage s'était écrasé peu après avoir décollé dans la province de Kalimantan du Sud et il n'y avait eu aucun survivant.

Moins de deux semaines après, quatre personnes étaient tuées dans le crash d'un autre hélicoptère dans le district isolé d'Ilaga, dans la province de Papouasie.

