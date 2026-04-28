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Indonésie 14 morts et 84 blessés dans une collision ferroviaire

ATS

28.4.2026 - 03:48

Une collision de deux trains a fait au moins quatorze morts et des dizaines de blessés lundi près de Jakarta, selon un dernier bilan. Le président indonésien a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête.

L'accident à la gare de Bekasi Timur a causé d'importants dégâts à plusieurs voitures.
L'accident à la gare de Bekasi Timur a causé d'importants dégâts à plusieurs voitures.
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 03:48

28.04.2026, 06:32

Une vaste opération de secours s'est poursuivie jusqu'à mardi matin près de la gare de Bekasi Timur, à 25 km à l'est de la capitale Jakarta, où s'est produit l'accident lundi soir lorsqu'un train de banlieue à l'arrêt a été percuté par un train de grandes lignes.

Au total, la collision a fait 14 morts, selon un dernier bilan de la compagnie ferroviaire publique KAI mardi matin, précisant que 84 personnes ont reçu des soins à l'hôpital. Le directeur de l'agence nationale de recherche et sauvetage a annoncé en milieu de matinée la fin des recherches.

Toutes les victimes se trouvaient à bord du train de banlieue et les 240 passagers de l'autre train ont tous été évacués sains et saufs, selon la porte-parole de KAI.

Accident avec une voiture

Le chef de la police de Jakarta a expliqué qu'un train de grandes lignes avait percuté la dernière voiture, réservée aux femmes, d'un train de banlieue à l'arrêt.

Selon un autre porte-parole de KAI, un taxi a apparemment heurté le train de banlieue à un passage à niveau, l'immobilisant sur la voie où il a été percuté. La collision entre les deux trains s'est ensuite produite vers 20h40.

Le président Prabowo Subianto a rendu visite mardi à des patients hospitalisés. Il a présenté ses condoléances aux proches des défunts et déclaré avoir ordonné une «enquête immédiate». Il a également ordonné la construction d'une passerelle pour les voitures enjambant la voie ferrée.

«En général, nous constatons que de nombreux passages à niveau ne sont pas gardés», a déclaré le président. «J'ai ordonné que nous réparions immédiatement tous ces franchissements, soit par des postes de garde, soit par des toboggans», a-t-il ajouté.

Toutes les victimes se trouvaient dans la dernière voiture du train de banlieue et les sauveteurs ont découpé la carrosserie pour libérer les personnes piégées. L'accident a causé d'"importants dégâts à plusieurs voitures», a souligné l'agence de recherche et de sauvetage de Jakarta dans un communiqué.

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